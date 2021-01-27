Министры обороны США и ФРГ обсудили противодействие влиянию "стратегических соперников"

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в телефонном разговоре обсудили взаимодействие в Афганистане и Ираке, а также совместную борьбу с влиянием "общих стратегических соперников". Об этом сообщила в среду пресс-служба военного ведомства США.

Как следует из документа, Остин в разговоре с Крамп-Карренбауэр отметил "значение, которое США придают связям в сфере обороны" с Германией. Он назвал ФРГ "одним из ближайших союзников" США по НАТО.

"Министры Остин и Крамп-Карренбауэр обменялись мнениями относительно укрепления сотрудничества США и Германии в том, что касается глобальных вызовов, в их числе COVID-19, расстановка сил в Афганистане и Ираке, а также противодействие враждебному влиянию наших общих стратегических соперников", - говорится в заявлении Пентагона. Какие именно государства имеются в виду, в документе не уточняется. Ранее американские официальные лица неоднократно называли Россию и Китай главными стратегическими соперниками США.

Как уточнили в Пентагоне, Остин выразил признательность Германии за то, что в стране находятся американские силы.

На прошлой неделе Сенат Конгресса США утвердил выдвинутую новым президентом США Джо Байденом кандидатуру Остина на пост шефа Пентагона.