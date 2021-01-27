Лидеры США и Японии заявили о важности денуклеаризации Корейского полуострова

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга подтвердили в телефонном разговоре, что выступают за полную денуклеаризацию Корейского полуострова. Это подчеркнула в среду пресс-служба Белого дома, сообщив о беседе американского и японского лидеров.

Как говорится в заявлении Белого дома, Байден и Суга "обсудили региональные вопросы безопасности, включая Китай и Северную Корею". "Они оба подтвердили необходимость полной денуклеаризации Корейского полуострова, а также скорейшего решения вопроса похищенных [в прошлом спецслужбами КНДР японских граждан]", - отмечается в документе.

Кроме того, как уточнила пресс-служба главы администрации США, Байден и Суга заявили о приверженности совместной работе для того, чтобы положить конец пандемии, вызванной коронавирусом, заниматься проблемой глобального изменения климата, продвижения общих ценностей, международной безопасности и экономического процветания.

Президент и премьер также "обсудили американо-японский альянс" и заявили о его важности. Они выразили мнение, что этот альянс является "краеугольным камнем мира и процветания в свободном и открытом регионе Индийского и Тихого океанов". В связи с этим Байден и Суга "обсудили непоколебимое обязательство США обеспечению обороны Японии, включая острова Сенкаку, в соответствии со статьей 5" двустороннего Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности от 1960 года. Это соглашение является законодательной основой альянса двух стран и оговаривает присутствие американского воинского контингента на территории Японии. Согласно пятому пункту документа, каждая из сторон расценивает любую военную агрессию против союзника как угрозу своей национальной безопасности и вправе действовать в связи с этим в соответствии с положениями собственной конституции. Острова Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, на которые претендуют Пекин и Токио, находятся под управлением Японии с 1972 года.