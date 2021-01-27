СМИ: в адрес президента Туниса поступило письмо с подозрительным веществом

ТУНИС, 27 января. /ТАСС/. Письмо, содержащее подозрительное вещество, поступило в среду в Карфагенский дворец, резиденцию президента Туниса Каиса Саида. Об этом сообщает информационный портал Businessnews со ссылкой на президентскую администрацию.

Источник в Карфагенском дворце подтвердил порталу, что "в среду в резиденцию президента поступило письмо, в котором содержалось подозрительное вещество". В настоящее время данное вещество отправлено в лабораторию для его идентификации и определения уровня токсичности. Служба безопасности начала расследование всех обстоятельств произошедшего.

По данным портала, президент республики Саид не имел контакта с подозрительной корреспонденцией. Сотрудник президентской администрации, открывший конверт, также чувствует себя хорошо.

Ранее в местных социальных сетях сообщалось, что в резиденцию президента Саида было доставлено письмо, содержащее рицин, чрезвычайно токсичный яд растительного происхождения.