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Блинкен заявил, что отношения США и Китая становятся все более враждебными

Однако это не исключает сотрудничества между двумя странами, заявил госсекретарь США

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Американо-китайские отношения становятся все более враждебными, однако это не исключает сотрудничества между двумя странами. Об этом заявил в среду новый госсекретарь США Энтони Блинкен, отвечая на вопросы журналистов в Госдепартаменте.

"Не секрет, что отношения между США и Китаем, пожалуй, самые важные в мире. Они будут во многом формировать будущее, в котором мы все будем жить. Но все чаще в [этих] отношениях возникают некоторые враждебные аспекты, в них есть и конкурентные аспекты, а также все еще остаются аспекты сотрудничества. И аспекты сотрудничества находятся в сферах, представляющих наш взаимный интерес, где мы пытаемся работать вместе", - отметил он.

Шеф американской дипломатии подчеркнул, что в эту сферу общих интересов входит и ситуация вокруг климата. "В интересах Китая, Соединенных Штатов и стран по всему миру добиваться конкретных успехов в борьбе с глобальным потеплением. Я уверен, что мы в состоянии добиться этого", - подчеркнул руководитель внешнеполитического ведомства, выразив надежду на продолжение работы с Пекином в этом вопросе.

Выступая на слушаниях в Сенате Конгресса на прошлой неделе, Блинкен заявил, что США будут действовать при администрации президента Джо Байдена в отношении Китая "с позиции силы", опираясь на союзников и наращивая свои вооруженные силы.

Теги
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