Блинкен заявил, что США ждут от Ирана возвращения к выполнению обязательств по СВПД

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты ждут от Ирана возвращения к выполнению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, затем оценят его шаги и решат, возвращаться ли им самим в это соглашение. Об этом заявил в среду на брифинге госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Что касается Ирана, то президент Байден очень четко сказал, что если Иран вернется к полному соблюдению своих обязательств в рамках СВПД, то США сделают то же самое, а потом мы используем это в качестве основы для того, чтобы вместе с нашими союзниками и партнерами создать то, что мы называем более долгосрочным и прочным соглашением, и заняться целым рядом других вопросов, которые представляют серьезную проблему в отношениях с Ираном", - заверил он.

Однако, по словам главы американской дипломатии, пока что "до этого еще далеко". "Иран не соблюдает соглашение по целому ряду направлений, и в случае, если он примет решение сделать это, вернуться к соблюдению соглашения, нам потребуется некоторое время, чтобы оценить, выполняет ли он свои обязательства", - пояснил Блинкен.

В 2018 году предыдущий президент США Дональд Трамп принял решение о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, после чего Вашингтон начал кампанию оказания максимального давления на Иран, фактически направленную на его экономическое удушение. СВПД был подписан с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. Нынешний президент Джо Байден ранее неоднократно заявлял о готовности вернуть США в СВПД.