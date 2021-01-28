{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Киргизии состоится инаугурация избранного президента Садыра Жапарова

Набрав в первом туре 79,2% голосов избирателей, он победил на внеочередных выборах главы республики 10 января

БИШКЕК, 28 января. /ТАСС/. Церемония вступления в должность избранного президента Киргизии Садыра Жапарова пройдет в четверг в столице республики.

На эту тему
Биография избранного президента Киргизии Садыра Жапарова

"Инаугурация состоится в здании Кыргызской государственной филармонии", - заявил руководитель администрации главы государства Суйунбек Касмамбетов. По его словам, на церемонию приглашены бывшие президенты, в том числе экс-глава государства Сооронбай Жээнбеков, спикеры парламента, принимавшие участие в выборах 2021 года кандидаты в президенты, депутаты парламента, руководители министерств и аккредитованные в республике дипломаты.

От приглашения на инаугурацию лидеров иностранных государств и представителей средств массовой информации киргизские власти на этот раз отказались. "Церемонию покажут в прямом эфире на государственном телеканале", - отметил глава администрации. Как пояснил Касмамбетов, во время инаугурации Жапарову вручат нагрудный знак президента, штандарт и удостоверение.

Во время инаугурации шестого по счету президента Киргизии запланирован оружейный салют.

Выборы в Киргизии

Жапаров, набрав в первом туре 79,2% голосов избирателей, победил на внеочередных выборах главы Киргизии, которые прошли 10 января. Прежний президент страны Жээнбеков ушел в отставку 15 октября прошлого года на фоне продолжавшихся более недели массовых беспорядков и акций протеста против результатов парламентских выборов.

На эту тему
Протесты в Киргизии после парламентских выборов. Главное

Тогда участникам протестов удалось захватить здание администрации президента, парламента и правительства. Кроме того, они освободили из тюрем несколько известных в стране политиков, включая Жапарова, который отбывал наказание по делу о захвате в заложники в 2013 году в городе Караколе бывшего полномочного представителя правительства в Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева. При этом во время тех событий сам Жапаров находился за границей. В 2017 году он вернулся в Киргизию, в рамках этого дела его задержали и приговорили к 11,5 годам заключения. Осенью прошлого года суд полностью оправдал его.

В новейшей истории Киргизии три президента покинули пост на фоне политического кризиса - Аскар Акаев, Курманбек Бакиев и Сооронбай Жээнбеков. По установленной законом процедуре с должности ушли лишь Роза Отунбаева и Алмазбек Атамбаев, который с августа 2019 года находится под арестом по обвинению в совершении ряда преступлений.

Теги
КиргизияАтамбаев, Алмазбек ШаршеновичЖээнбеков, Сооронбай ШариповичАкаев, Аскар АкаевичЖапаров, Садыр Нургожоевич
Госсекретарь США не исключает разных вариантов действий по итогам обзора спецслужб по РФ
Ранее Байден поручил, в частности, провести "полную оценку" приписываемого России вмешательства в выборы в Соединенных Штатах
Читать полностью