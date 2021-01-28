В Киргизии состоится инаугурация избранного президента Садыра Жапарова

БИШКЕК, 28 января. /ТАСС/. Церемония вступления в должность избранного президента Киргизии Садыра Жапарова пройдет в четверг в столице республики.

"Инаугурация состоится в здании Кыргызской государственной филармонии", - заявил руководитель администрации главы государства Суйунбек Касмамбетов. По его словам, на церемонию приглашены бывшие президенты, в том числе экс-глава государства Сооронбай Жээнбеков, спикеры парламента, принимавшие участие в выборах 2021 года кандидаты в президенты, депутаты парламента, руководители министерств и аккредитованные в республике дипломаты.

От приглашения на инаугурацию лидеров иностранных государств и представителей средств массовой информации киргизские власти на этот раз отказались. "Церемонию покажут в прямом эфире на государственном телеканале", - отметил глава администрации. Как пояснил Касмамбетов, во время инаугурации Жапарову вручат нагрудный знак президента, штандарт и удостоверение.

Во время инаугурации шестого по счету президента Киргизии запланирован оружейный салют.

Выборы в Киргизии

Жапаров, набрав в первом туре 79,2% голосов избирателей, победил на внеочередных выборах главы Киргизии, которые прошли 10 января. Прежний президент страны Жээнбеков ушел в отставку 15 октября прошлого года на фоне продолжавшихся более недели массовых беспорядков и акций протеста против результатов парламентских выборов.