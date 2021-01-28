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Власти Праги-6 согласны с восстановлением памятника Коневу на достойном месте в Чехии

С такой инициативой ранее выступил экс-министр иностранных дел республики Карел Шварценберг

ПРАГА, 28 января. /ТАСС/. Муниципальные власти района Прага-6, в собственности которого находится демонтированный по их инициативе весной 2020 года памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу (1897-1973), полностью поддерживают инициативу восстановления монумента на достойном месте в Чехии, с которой выступил экс-министр иностранных дел республики Карел Шварценберг. Об этом заявил ТАСС в среду вечером глава муниципалитета района Ондржей Коларж.

"Предложение господина Шварценберга полностью соответствует долговременным устремлениям района Прага-6, - отметил он. - Мы [муниципалитет] предлагали перенести памятник на территорию мемориального захоронения красноармейцев на Ольшанском кладбище в Праге. К сожалению, эта наша инициатива была отвергнута руководством [мэрии] Праги, состоящем [преимущественно] из [представителей] Пиратской партии Чехии. Если сейчас будет найдено подходящее памятное место и если нам [муниципалитету] будут предоставлены гарантии, что памятник там будет находиться в безопасности и не станет объектом нападения вандалов, то тогда, конечно, я с удовольствием приму участие в обсуждении вопроса о его перемещении туда".

Коларж подчеркнул, что решение о новым месте установке памятника должно получить одобрение общественности. В Чехии, по его словам, возможна дискуссия на эту тему. Нельзя допустить, чтобы монумент вновь подвергался осквернению, как это происходило, когда он был установлен на площади Интербригады в районе Прага-6, отметил Коларж.

"Хранение памятника ныне доверено пражскому Музею ХХ века, который должен найти для него достойное место", - сказал глава муниципалитета. Он отметил, что накал страстей в обществе, сопровождавший перемещение монумента с площади Интербригады в музейное хранилище, спал, и поэтому можно конструктивно обсуждать вопрос о новом достойном месте для него.

Инициатива Шварценберга

Шварценберг во вторник высказал идею восстановления памятника Коневу на достойном месте и предложил перенести памятник на одно из мемориальных захоронений советских воинов-освободителей или на один из мемориалов, посвященных героям военной истории Чехии. Экс-глава МИД считает необходимым решить вопрос с установкой монумента на новом месте как можно быстрее, самое лучшее - до конца зимы.

Инициативу Шварценберга приветствовали президент Чехии Милош Земан, премьер-министр Андрей Бабиш, действующий глава МИД Томаш Петржичек, лидеры и активисты партий правительственной коалиции республики и парламентской оппозиции. Уполномоченный правительства страны на переговорах с Россией о нормализации двусторонних отношений Рудольф Йиндрак заявил, что решение вопроса о переносе монумента Коневу на новое, достойное место усилит чешскую позицию на этих переговорах.

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Земан, МилошЧехияРоссияБабиш, Андрей
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