В Ливане более 60 демонстрантов и силовиков пострадали в столкновениях

БЕЙРУТ, 28 января. /ТАСС/. Полицейские формирования и военнослужащие ливанской армии пресекли беспорядки, вспыхнувшие вновь в среду в северной столице Триполи (90 км от Бейрута). По данным Ливанского Общества Красного Креста, в ходе столкновений в районе площади Абдель Хамида Караме получили ранения 67 человек, в том числе жандармы и солдаты. Большинству из них была оказана медицинская помощь на месте, 23 увезены в госпиталь.

"Силы правопорядка открыли предупредительный огонь в воздух возле здания городского совета, чтобы разогнать агрессивную толпу демонстрантов, которые бросали в них камни и бутылки с зажигательной смесью", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС один из очевидцев событий. По его словам, силовиками были применены также водометы и слезоточивый газ.

"Ситуация успокоилась только тогда, когда на площади появились солдаты и бронетехника", - сказал он.

Ранее представитель сил безопасности Ливана сообщил телеканалу LBC, что из рядов демонстрантов было брошено несколько гранат в колонну полицейских формирований, в результате получили ранения девять человек, в том числе три офицера, один из них доставлен в госпиталь в тяжелом состоянии.

В понедельник и вторник при подавлении беспорядков в Триполи получили ранения 75 демонстрантов и 57 силовиков, девять из них были госпитализированы. Командование ливанской армии призвало граждан соблюдать введенный властями комендантский час и не участвовать в уличных акциях протеста, которые сопровождаются погромами и актами вандализма.

Режим карантина

Причиной волнений в Триполи стало недовольство населения по поводу введенных властям ограничительных мер на фоне роста числа инфицированных коронавирусом. 21 января Высший совет обороны (ВСО) продлил действующее в Ливане чрезвычайное санитарное положение до 8 февраля. Карантинный режим, который сопровождается комендантским часом, свел до минимума экономическую активность, что угрожает банкротством малым и средним предприятиям. По данным ливанских профсоюзов, из-за финансового коллапса более половины населения по итогам 2020 года оказались за чертой бедности, а уровень безработицы достиг 40% .

Между тем, исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Хасан Диаб заявил, что определенные силы пытаются использовать беспорядки в Триполи для дестабилизации обстановки в стране. "Существует большая разница между справедливыми протестами со стороны населения и преднамеренными актами саботажа, нападением на патрули, нанесением материального ущерба госучреждениям, банкам и частным фирмам", - отметил он.