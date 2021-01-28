МИД Греции: ЕС в феврале снова рассмотрит вопрос санкций против России из-за Навального

АФИНЫ, 28 января. /ТАСС/. Евросоюз в феврале снова рассмотрит вопрос о введении санкций в отношении России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом сообщил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас в интервью телеканалу Euronews. Текст распространила в среду вечером пресс-служба греческого МИД.

"Мы все согласны с позицией подавляющего большинства государств-членов, как ее выразил [глава европейской дипломатии] Жозеп Боррель, а именно, что ЕС должен дать России возможность пересмотреть этот вопрос. И через 30 дней будет новое обсуждение данной темы. Вот где мы сейчас находимся [по данному вопросу]", - сказал Дендиас.

О ситуации вокруг Навального

18 января глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что комментарии западных политиков о возвращении в Россию Навального призваны "отвлечь внимание от глубокого кризиса", в котором оказались их страны.

Навальный, объявленный ранее в розыск за нарушения условий наказания по делу "Ив Роше", был задержан в аэропорту Шереметьево, куда прилетел на рейсе "Победы" из Берлина.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику "Шарите". Правительство ФРГ 2 сентября выступило с утверждением, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме выявлено не было. Он подчеркивал, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией.