Премьер-министр Японии договорился с Байденом о своем скором визите в США

ТОКИО, 28 января. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга и президент США Джо Байден договорились о как можно более скором визите главы японского правительства в США, но конкретные сроки будут согласовываться с учетом ситуации с коронавирусом. Об этом говорится в опубликованном МИД Японии в четверг сообщении по итогам первого телефонного разговора между Сугой и Байденом.

"Лидеры двух государств договорились организовать визит [премьера] в США в подходящее время, принимая во внимание ситуацию с коронавирусом и рассчитывая на как можно скорую реализацию [визита]", - говорится в сообщении. По данным японского внешнеполитического ведомства, Ёсихидэ Суга приветствовал решение новой американской администрации вернуть США во Всемирную организацию здравоохранения и к выполнению обязательств в рамках Парижского соглашения по климату. Байден также пригласил Сугу принять участие в Дне Земли - саммиту по климату с участием мировых лидеров, который пройдет 22 апреля 2021 года.

По данным японской стороны, лидеры также обсудили ситуацию на Корейском полуострове, ситуацию вокруг островов Сенкаку (Дяоюйдао), которые являются предметом территориального спора между Японией и КНР, перспективы реализации концепции свободного и открытого Индийско-Тихоокеанского региона, а также дальнейшее укрепление японско-американского альянса.

Ранее пресс-служба Белого дома по итогам телефонных переговоров между Байденом и Сугой сообщила, что лидеры двух стран подтвердили, что выступают за полную денуклеаризацию Корейского полуострова. Как говорится в заявлении Белого дома, Байден и Суга "обсудили региональные вопросы безопасности, включая Китай и Северную Корею". Кроме того, как уточнила пресс-служба главы администрации США, Байден и Суга заявили о приверженности совместной работе для того, чтобы положить конец пандемии, заниматься проблемой глобального изменения климата, продвижения общих ценностей, международной безопасности и экономического процветания.