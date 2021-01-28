Конгрессмены-республиканцы выступили против продления ДСНВ на пять лет

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Старшие республиканцы комитетов по иностранным делам и делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол и Майк Роджерс раскритиковали администрацию президента Джо Байдена за решение продлить с Россией Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) на пять лет. Соответствующее заявление законодателей размещено в среду на сайте республиканцев комитета по иностранным делам.

что изменится в отношениях между США и Россией

Договор СНВ-3 продлевается: что изменится в отношениях между США и Россией

"Вызывает разочарование, что администрация Байдена упустила возможность договориться о более серьезной версии нового договора, который бы включал нестратегические ядерные вооружения и сильный режим проверок. Первоначальный договор не покрывает новые системы", - отмечается в тексте. Маккол и Роджерс считают, что продление документа на пятилетний срок якобы лишает США рычага воздействия на Россию для возвращения к переговорам.

"Остается еще время для краткосрочного продления, что позволит получить зазор для существенных переговоров", - полагают конгрессмены. Вместе с тем законодатели призвали администрацию США модернизировать потенциал ядерного сдерживания и отреагировать "на растущие ядерные арсеналы Китая".

Во вторник российская и американская стороны обменялись нотами о продлении договора СНВ-3. В своей ноте посольство США в РФ предложило в соответствии с положениями договора продлить срок его действия "на период в пять лет до 5 февраля 2026 года". Российский МИД со своей стороны подтвердил "приемлемость данного предложения для Российской Федерации". В среду Госдума единогласно проголосовала за ратификацию этого соглашения, позже за нее проголосовал Совет Федерации.

Как заявил в среду заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, Москва предлагает Вашингтону расширить повестку переговоров по стратегической стабильности, включив в нее все вооружения, способные решать стратегические задачи.