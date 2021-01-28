CNN: лидер республиканцев в нижней палате Конгресса намерен встретиться с Трампом

НЬЮ-ЙОРК, 28 января. /ТАСС/. Лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти (от штата Калифорния) планирует в четверг встретиться с бывшим президентом США Дональдом Трампом в штате Флорида. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на источники, знакомые с планами экс-президента.

Источники телекомпании подчеркивают, что инициатором готовящейся встречи стал Маккарти. По их сведениям, он рассчитывает "вернуть себе расположение бывшего президента" после запуска процедуры импичмента Трампа.

Маккарти ранее высказался против импичмента бывшего американского лидера, назвав процесс ошибкой. По его словам, импичмент приведет лишь к еще большему расколу в американском обществе. При этом Маккарти фактически признал ответственность Трампа за действия его сторонников, устроивших беспорядки у здания Конгресса США 6 января. По его убеждению, Трамп должен был "немедленно осудить действия толпы".

Резолюция об импичменте Трампа была принята Палатой представителей Конгресса США 13 января, в минувший понедельник конгрессмены передали документ в Сенат. Статья обвинения в резолюции одна - подстрекательство к мятежу. Процедура импичмента была инициирована из-за высказываний, допущенных Трампом 6 января. В тот день сторонники республиканца, собравшиеся в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в стране 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден.

Беспрецедентность ситуации состоит в том, что процедуре отстранения от власти впервые в истории страны дважды подвергается один и тот же президент, причем к настоящему времени сложивший свои полномочия. Первую попытку отстранить Трампа от должности демократы предприняли в 2019 году. Нижняя палата тогда тоже утвердила обвинения, однако Сенат, в котором большинство было у республиканцев, в начале 2020 года оправдал главу государства.