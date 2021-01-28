Колумбия приостанавливает авиасообщение с Бразилией

БОГОТА, 28 января. /ТАСС/. Колумбия временно приостанавливает авиационное сообщение с Бразилией в связи с распространением новой формы коронавирусной инфекции. Об этом в среду сообщил колумбийский президент Иван Дуке.

"Отменяются рейсы из Колумбии в Бразилию и из Бразилии в Колумбию", - заявил Дуке, выступление которого транслировалось в Twitter его администрации.

Эта мера будет действовать в течение 30 дней, начиная с 29 января.

Впервые о выявлении новой мутации коронавируса в Бразилии стало известно в конце декабря прошлого года. Предполагается, что она могла возникнуть в штате Рио-де-Жанейро. По информации британских экспертов, существует два разных типа "бразильской" разновидности вируса. В конце декабря власти Бразилии начали проверять информацию о том, стал ли новый штамм доминирующим в регионе Рио-де-Жанейро.