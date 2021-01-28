NBC: Трамп хочет выступить с письменным заявлением на процессе по его импичменту

НЬЮ-ЙОРК, 28 января. /ТАСС/. Бывший американский президент Дональд Трамп рассматривает возможность выступить с письменным заявлением на процессе в рамках его импичмента в Сенате Конгресса США. Об этом сообщила в среду со ссылкой на источники телекомпания NBC .

По их информации, таким образом экс-президент надеется избежать необходимости личного появления на слушаниях в Сенате по вопросу его импичмента. В то же время, подчеркивает NBC, Трамп тщательно готовится к процедуре, подбирая команду юристов, которые будут представлять его интересы. В частности, к адвокату Бутчу Бауэрсу, который возглавит группу юристов бывшего американского лидера, присоединился прокурор Джошуа Говард, в прошлом работавший в Министерстве юстиции США.

Как информируют источники телекомпании, Трамп "испытывает воодушевление" в связи с тем, что республиканцы в верхней палате Конгресса, скорее всего, не позволят вынести обвинительный приговор в отношении своего однопартийца. Ранее действующий президент США демократ Джо Байден также выразил сомнения относительно того, что резолюция об импичменте Трампа наберет в Сенате (100 мест в целом) достаточное число голосов (67) для признания его виновным по единственной статье обвинения - подстрекательство к мятежу. Для этого необходимо, чтобы против Трампа выступили по меньшей мере 17 сенаторов-республиканцев.

Резолюция об импичменте Трампа была принята Палатой представителей Конгресса США 13 января, в минувший понедельник конгрессмены передали документ в Сенат. Статья обвинения в резолюции одна - подстрекательство к мятежу. Процедура импичмента была инициирована из-за высказываний, допущенных Трампом 6 января. В тот день сторонники республиканца, собравшиеся в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в стране 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал Байден.

Беспрецедентность ситуации состоит в том, что процедуре отстранения от власти впервые в истории страны дважды подвергается один и тот же президент, причем к настоящему времени сложивший свои полномочия. Первую попытку отстранить Трампа от должности демократы предприняли в 2019 году. Нижняя палата тогда тоже утвердила обвинения, однако Сенат, в котором большинство было у республиканцев, в начале 2020 года оправдал главу государства.