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Пандемия COVID-19
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Генсек ООН надеется, что ВОЗ одобрит российскую вакцину от коронавируса как можно быстрее

Она может сыграть очень важную роль в борьбе с пандемией, отметил Антониу Гутерриш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш EPA-EFE/SALVATORE DI NOLFI
Описание
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш
© EPA-EFE/SALVATORE DI NOLFI

ООН, 28 января. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш рассчитывает, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сертифицирует российскую вакцину от коронавируса настолько быстро, насколько это возможно. "Я знаю, что в данный момент идут контакты между властями России и ВОЗ, надеюсь, что эти контакты приведут к тому, что она [российская вакцина] будет признана или сертифицирована ВОЗ так быстро, насколько это возможно", - сказал он в эксклюзивном интервью ТАСС.

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Российская вакцина от коронавируса может применяться в миссиях ООН и сыграть очень важную роль в борьбе с пандемией, заявил Гутерриш. "Мы считаем, что российская вакцина может сыграть очень важную роль в этой борьбе (с пандемией коронавируса - прим. ТАСС), - отметил он. - Она может использоваться в миссиях ООН в самых уязвимых областях, где нам нужны вакцины и для наших сотрудников, и для местного населения, которое мы поддерживаем в ходе миротворческих операций".

Теги
РоссияГутерриш, АнтониуПандемия COVID-19
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