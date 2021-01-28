Гутерриш призвал Россию и США после продления СНВ-3 идти дальше по пути разоружения

ООН, 28 января. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и США после продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) идти дальше по пути ядерного разоружения.

Он подчеркнул, что продление СНВ-3 было "жизненно необходимо". "Но также жизненно необходимо наверстать упущенное и добиться прогресса в отношении ядерного нераспространения и разоружения", - сказал глава всемирной организации в эксклюзивном интервью ТАСС.