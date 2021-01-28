Руководство Республиканской партии не будет просить Трампа участвовать в выборах 2024 года

НЬЮ-ЙОРК, 28 января. /ТАСС/. Руководство Республиканской партии США не будет обращаться к бывшему президенту Дональду Трампу с призывом участвовать в выборах главы государства в 2024 году. С таким заявлением выступила в среду в интервью агентству Associated Press председатель Национального комитета партии Ронна Макдэниел.

"Партия должна сохранять нейтралитет, - подчеркнула она в ответ на вопрос, обратится ли руководство партии к Трампу с предложением выдвинуть свою кандидатуру на следующих президентских выборах. - Я не буду никого призывать участвовать или не участвовать в выборах 2024 года". По сведениям газеты Politico, Трамп ранее говорил людям, входящим в его окружение, о намерении баллотироваться в президенты США на следующих выборах главы государства.

"Принятие решения об участии в выборах остается за кандидатами", - отметила Макдэниел. При этом она призналась, что руководство партии приветствовало бы усилия Трампа, направленные на то, чтобы вернуть республиканцам большинство в Палате представителей и Сенате Конгресса США. "Чего бы я действительно хотела от него - это чтобы он помог нам вернуть большинство [на промежуточных выборах] в 2022 году", - подчеркнула председатель партии.

24 января советник предвыборного штаба экс-президента Джейсон Миллер заявил телекомпании CNN, что Трамп отказался от планов создания новой политической партии. По его словам, бывший американский лидер преследует цель "вернуть республиканцам Сенат и Палату представителей [Конгресса США] в 2022 году". По итогам всеобщих выборов, прошедших в ноябре 2020 года, Демократическая партия США получила большинство в обеих палатах Конгресса.

Газета The Wall Street Journal и ряд других СМИ ранее сообщали, что Трамп в последние дни якобы обсуждал со своими единомышленниками возможность создания новой политической партии. Предположительно, он хотел назвать данное объединение Патриотической партией. В то же время CNN подчеркивает, что советники Трампа не рассматривали всерьез его планы по созданию третьей политической силы.

20 января в Вашингтоне состоялась инаугурация нового президента США Джо Байдена.