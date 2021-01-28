В Киргизии началась инаугурация нового президента республики Садыра Жапарова

БИШКЕК, 28 января. /ТАСС/. Церемония вступления в должность нового президента Киргизии Садыра Жапарова началась в четверг в столице республики. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете по проведению мероприятия, который возглавляет руководитель администрации главы государства Суйунбек Касмамбетов.

"Инаугурация началась с внесения в здание государственных символов - нагрудного знака и штандарта президента", - отметил представитель оргкомитета. После этого по плану к зданию Киргизской государственной филармонии, где проходит церемония, пешком подойдет Жапаров. Внутрь помещения он зайдет вдоль выстроенных шеренг военнослужащих Национальной гвардии и под сопровождение выступления чтецов киргизского эпоса "Манас". Церемония транслируется в эфире государственных телеканалов.

Также запланировано приведение Жапарова к присяге, торжественное прохождение перед новым президентом парадных расчетов Национальной гвардии и оружейные залпы в честь нового главы государства. От традиционного банкета после церемонии на этот раз решено отказаться в целях экономии государственных средств.

Инаугурация президента впервые проводится в Киргизии в здании госфилармонии, в предыдущие годы она проходила либо в расположенной на южной окраине столицы госрезиденции "Ала-Арча", либо в здании президентской администрации. Как пояснили в оргкомитете, это связано с "удобством граждан", поскольку около 80% приглашенных на церемонию - это "обычные люди", которым проще добираться до филармонии. Процедура инаугурации также транслируется на большом экране, установленном на центральной площади киргизской столицы "Ала-Тоо".

На церемонию приглашены бывшие президенты, в том числе экс-глава государства Сооронбай Жээнбеков, спикеры парламента, принимавшие участие в выборах 2021 года кандидаты в президенты, депутаты парламента, руководители министерств и аккредитованные в республике дипломаты, а также генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. От приглашения на инаугурацию лидеров иностранных государств и представителей средств массовой информации киргизские власти на этот раз отказались.