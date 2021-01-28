Столтенберг призвал страны НАТО наращивать расходы на оборону

ТАСС, 28 января. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду на заседании Военного комитета на сессии начальников штабов обороны призвал стран-участниц альянса продолжать увеличивать расходу на оборону, инвестировать в современные возможности и повышать готовность вооруженных сил для борьбы с мировыми угрозами, такими как агрессивное поведение России, терроризм и подъем Китая. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте организации.

Столтенберг подчеркнул, что альянс должен быть готов справиться с любой угрозой, возникающей в условиях более непредсказуемого и конкурентного мира. "Нашей демократии, нашим ценностям и мировому порядку, основанному на правилах, брошен вызов. Поэтому мы должны быть готовы противостоять любым угрозам, которые может принести будущее", - заявил он.