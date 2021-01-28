Лукашенко предложил скорректировать законы для пресечения действий против государства

МИНСК, 28 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на фоне проходящих в республике акций протеста, стране необходимо законодательство для оперативного упреждения возможных угроз и пресечения действий, направленных против государства. Об этом сообщило в четверг агентство БелТА.

"Законодательство должно не только оперативно реагировать на любые нарушения, но и упреждать возможные угрозы. И это самое главное. Нам важно определиться, чего реально не хватает в законодательстве для надежного выявления и пресечения любых действий, направленных против государства", - сказал Лукашенко на совещании по вопросам совершенствования законодательства.

Он предложил изучить опыт других государств в этой области. "Может быть, следует также вернуться к законодательству о массовых мероприятиях и иным актам, касающимся общественной безопасности? Посмотреть, как за рубежом, в тех же Франции, Германии, да и в соседней России? Ответы на эти вопросы должны быть у органов, находящихся сегодня на передовой противодействия попыткам дестабилизации обстановки в стране", - сказал он.

Белорусский лидер добавил, что правоохранительные и другие государственные органы позволили стране "не свалиться в пропасть очередной цветной революции". Он пояснил, что за последние годы в стране было многое сделано в направлении либерализации правовых норм. "Однако произошедшие события остро ставят вопрос: не слишком ли мы увлеклись?" - отметил Лукашенко. По его словам, некоторые из необходимых норм уже включены депутатами в новые кодексы об административной ответственности и в поправки к уголовному законодательству.