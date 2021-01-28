В ЕС приветствовали продление СНВ-3

БРЮССЕЛЬ, 28 января. /ТАСС/. Евросоюз приветствует продление Россией и США Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3), что является важнейшим вкладом в международную безопасность. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в четверг представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"Мы приветствуем соглашение США и России о продлении срока действия ДСНВ еще на пять лет. Это важнейший вклад в международную и европейскую безопасность. Договор ограничивает стратегическую конкуренцию и повышает стратегическую стабильность за счет повышения предсказуемости и взаимного доверия между двумя крупнейшими государствами, обладающими ядерным оружием", - отметил он.

Стано подчеркнул, что "диалог между США и Российской Федерацией является важным шагом для будущего нового договора и потенциальных новых механизмов контроля над вооружениями для сохранения стратегической стабильности". "Мы напоминаем, что два государства, обладающие наибольшими ядерными арсеналами, несут особую ответственность в области контроля над вооружениями и ядерного разоружения и должны стремиться к дальнейшему сокращению своих арсеналов, включая стратегические и нестратегические, развернутые и неразвернутые ядерные вооружения", - добавил он.

Во вторник российская и американская стороны обменялись нотами о продлении договора СНВ-3. В своей ноте посольство США в РФ предложило в соответствии с положениями договора продлить срок его действия "на период в пять лет до 5 февраля 2026 года". Российский МИД со своей стороны подтвердил "приемлемость данного предложения для Российской Федерации". В среду Госдума единогласно проголосовала за ратификацию этого соглашения, позже за нее проголосовал Совет Федерации.