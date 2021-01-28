В Белоруссии заявили, что недовольны деструктивной деятельностью некоторых послов стран ЕС

МИНСК, 28 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что некоторые послы стран Евросоюза в Минске ведут антигосударственную деятельность, размещая у себя в социальных сетях соответствующую информацию. Об этом глава внешнеполитического ведомства сказал журналистам в четверг.

"Мы сейчас видим, что некоторые послы, представляющие Европейский союз, размещают у себя информацию или посты конкретной антигосударственной направленности", - сказал Владимир Макей.

"Мы пока не реагируем на эти факты, но мы отслеживаем их и, будьте уверены, мы дадим очень конкретную и жесткую оценку такого рода фактам", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства. Он считает, что посол любой страны должен способствовать "сближению своих стран и народов, развитию сотрудничества между той страной, которую он представляет и той страной, в которой он находится". "Если он этого не понимает, если посол занимает однозначно линию, направленную против властей страны, в которой он находится, значит, это не тот посол и такой посол не должен занимать соответствующую должность", - добавил глава МИД.

Он также напомнил, что ранее "в период обострения, попыток со стороны наших западных партнеров насаждения так называемой демократии в Республике Беларусь представители дипломатических учреждений, аккредитованных здесь, не только призывали к участию в каких-то акциях, но и сами участвовали в них". "Естественно, мы были вынуждены реагировать на подобные факты очень жестко, и так будет и впредь", - подчеркнул Макей.

Министр отметил, что "в международной практике есть очень четкие критерии того, что подразумевается под внешним вмешательством во внутренние дела". В частности, Макей назвал таким вмешательством действия посольства США в Москве во время проведения в РФ 23 января несанкционированных акций. "Это является, с нашей точки зрения, однозначным вмешательством во внутренние дела", - заявил глава МИД Белоруссии.