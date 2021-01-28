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В Белоруссии заявили, что недовольны деструктивной деятельностью некоторых послов стран ЕС

Министр иностранных дел республики Владимир Макей отметил, что "в международной практике есть очень четкие критерии того, что подразумевается под внешним вмешательством во внутренние дела"

МИНСК, 28 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что некоторые послы стран Евросоюза в Минске ведут антигосударственную деятельность, размещая у себя в социальных сетях соответствующую информацию. Об этом глава внешнеполитического ведомства сказал журналистам в четверг.

"Мы сейчас видим, что некоторые послы, представляющие Европейский союз, размещают у себя информацию или посты конкретной антигосударственной направленности", - сказал Владимир Макей.

"Мы пока не реагируем на эти факты, но мы отслеживаем их и, будьте уверены, мы дадим очень конкретную и жесткую оценку такого рода фактам", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства. Он считает, что посол любой страны должен способствовать "сближению своих стран и народов, развитию сотрудничества между той страной, которую он представляет и той страной, в которой он находится". "Если он этого не понимает, если посол занимает однозначно линию, направленную против властей страны, в которой он находится, значит, это не тот посол и такой посол не должен занимать соответствующую должность", - добавил глава МИД.

Он также напомнил, что ранее "в период обострения, попыток со стороны наших западных партнеров насаждения так называемой демократии в Республике Беларусь представители дипломатических учреждений, аккредитованных здесь, не только призывали к участию в каких-то акциях, но и сами участвовали в них". "Естественно, мы были вынуждены реагировать на подобные факты очень жестко, и так будет и впредь", - подчеркнул Макей.

Министр отметил, что "в международной практике есть очень четкие критерии того, что подразумевается под внешним вмешательством во внутренние дела". В частности, Макей назвал таким вмешательством действия посольства США в Москве во время проведения в РФ 23 января несанкционированных акций. "Это является, с нашей точки зрения, однозначным вмешательством во внутренние дела", - заявил глава МИД Белоруссии.

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