ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации на зимней сессии

За такое решение проголосовали 107 человек, против - 36, еще 24 воздержались.

"Если у вас есть право оспаривать полномочия, это не значит, что им нужно пользоваться при любой удобной возможности", - указал голландский сенатор Тини Кокс, отчитав попутно украинского депутата Алексея Гончаренко за использование оскорблений в адрес не только российских парламентариев, но и всей ассамблеи.

"Мы хотели бы вести дискуссию с участием российских коллег и в полном объеме обсуждать сложившуюся ситуацию, чтобы понимать, можем ли мы улучшить наше сотрудничество или же запустить механизм реагирования на нарушение устава Совета Европы", - заявил в свою очередь немецкий депутат Андреас Ник. Его германский коллега Франк Швабе добавил, что "лакмусовой бумажкой" станет вопрос готовности России исполнять решения Европейского суда по правам человека.

Резолюция о полномочиях

В тексте резолюции содержится утверждение об "обостряющихся негативных тенденциях в отношении демократии и прав человека в России". В связи с этим докладчик выражает озабоченность принятыми в прошлом году поправками к Конституции РФ, которые "дают Конституционному суду возможность признавать неисполнимыми решения ЕСПЧ", а также, ввиду положений, касающихся защиты территориальной целостности, "делают практически невозможным решение вопроса по Крыму". В связи с этим документ призывает следовать рекомендациям Венецианской комиссии, опубликованным в прошлом году. В то же время в итоговом документе отмечается, что поддержка данной резолюции депутатами не означает фактического признания воссоединения Крыма с Россией.

Отдельно в резолюции выражается озабоченность в связи с признанием нежелательной на территории России деятельности французской неправительственной организации (НПО) "Ассоциация школ политических исследований при Совете Европы", а также высказывается утверждение об ограничении работы других НПО, связанных с Советом Европы. Власти РФ призывают также освободить Алексея Навального, задержанного за нарушения условий наказания по делу "Ив Роше", и тех, кто был задержан во время манифестаций в его поддержку.

"В то же время ассамблея подчеркивает, что она продолжает поддерживать диалог как средство достижения надежных решений, - говорится в документе. - Она является крупнейшей панъевропейской площадкой, где может вестись диалог по обязательствам России в рамках устава Совета Европы с участием всех заинтересованных сторон. Следовательно, ассамблея решила ратифицировать полномочия членов российской делегации".

Украинская делегация вместе с представителями балтийских республик и Великобритании пыталась протолкнуть поправку, согласно которой ассамблея могла бы вновь вернуться к вопросу российских полномочий на сессии в июне. Однако подавляющее большинство депутатов не поддержали эту инициативу.

Оспаривание полномочий

С соответствующей инициативой выступила перед началом зимней сессии в понедельник глава украинской делегации, депутат президентской партии "Слуга народа" Мария Мезенцева. Ее запрос поддержали 38 участников заседания из как минимум пяти различных национальных делегаций, что оказалось достаточным для передачи вопроса в Мониторинговый комитет ПАСЕ. При этом 61 парламентарий выступил против этой инициативы.

Подобные запросы, касающиеся полномочий делегации РФ в ПАСЕ подаются перед началом каждой сессии с участием российских парламентариев. В апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией делегация РФ была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий в ассамблее. Ввиду неучастия в работе ПАСЕ Москва в 2017 году заморозила выплату своего взноса в Совет Европы.

26 июня 2019 года участники сессии ПАСЕ одобрили резолюцию, закрепляющую три ключевые регламентные нормы о том, что "права голосовать, выступать и быть представленными в ассамблее и ее органах не могут быть приостановлены или отозваны через оспаривание или пересмотр полномочий". На следующий день все полномочия российской делегации были подтверждены в полном объеме и без изъятий, после чего парламентарии РФ приступили к полноценной работе в ПАСЕ. 2 июля стало известно о выплате Москвой взноса в бюджет Совета Европы за 2019 год.