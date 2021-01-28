Глава МИД Белоруссии видит в действиях оппозиции проявления "бесчинствующей демократии"

МИНСК, 28 января. /ТАСС/. Действия представителей белорусской оппозиции за рубежом направлены на расширение санкций в отношении Белоруссии и ее народа, что является элементами "бесчинствующей демократии". Об этом заявил журналистам в четверг глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

"Санкции, убрать, уничтожить, смести и тому подобное - я называю это "бесчинствующая демократия". Зная многих людей, которые находятся за рубежом, что они говорят и предлагают в отношении Беларуси и белорусского народа, я убежден, что в случае прихода таких людей к власти это будет фашиствующая демократия", - отметил глава внешнеполитического ведомства.

Макей заявил, что выступает за эволюционные, но не революционные преобразования в Белоруссии. "Может быть, это займет больше времени, может, потребуется больше усилий. Но разрушить до основания все, что было достигнуто за всю предыдущую историю нашей независимости, сегодня можно моментально", - сказал Макей. Но кто будет создавать и каким образом мы будем создавать новое государство на разрушенных руинах? Ответа от оппонентов власти я, к сожалению, до сих пор не услышал", - отметил министр.

Он убежден, что преобразования в стране должны происходить "не под диктовку внешних кураторов, не под давлением улицы, не через революцию, которая несет только кровь и слезы, а в рамках закона".