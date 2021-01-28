В Венгрии ожидают получить первую партию вакцины "Спутник V" в феврале

ВЕНА, 28 января. /ТАСС/. Венгрия надеется получить первую партию российской вакцины от нового коронавируса "Спутник V" к концу февраля. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на руководителя канцелярии венгерского премьер-министра Гергея Гуйаша.

По его словам, российская вакцина безопасна и произведена по современным стандартам.

22 января глава МИД Венгрии Петер Сийярто на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым сообщил, что Венгрия получит 2 млн доз российского препарата "Спутник V" для вакцинации 1 млн граждан. До этого Национальный институт фармакологии и безопасности питания Венгрии завершил изучение документации о "Спутник V" и одобрил предварительный допуск этого препарата. Венгрия в ноябре 2020 года стала первой страной ЕС, куда были доставлены образцы вакцины "Спутник V" для проведения исследований.

Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в России, Алжире, Белоруссии, Боливии, Венгрии, Сербии, Аргентине, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане.