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МИД Украины инициировал запрет Кеосаяну въезда в страну

В министерстве пояснили, что это связано с посещением телеведущим Донецка

КИЕВ, 28 января. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины инициировало процедуру запрета въезда в страну для российского кинорежиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна за посещение Донецка. Об этом в четверг сообщил представитель МИД Олег Николенко.

"В связи с деятельностью против нацбезопасности инициируем процедуры по запрету Кеосаяну въезда на Украину", - написал он в Twitter, уточнив, что это связано с посещением Кеосаяном Донецка.

Николенко напомнил, что жене Кеосаяна - главному редактору RT Маргарите Симоньян, которая также прибыла в Донецк, - Киев запретил въезд ранее.

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