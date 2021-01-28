Форум в Донецке с участием депутатов Госдумы обсудит доктрину "Русский Донбасс"

ДОНЕЦК, 28 января. /ТАСС/. Интеграционный форум "Русский Донбасс" начался в четверг в Донецке с целью обсудить и принять доктрину идеологических основ политики Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Как передает корреспондент ТАСС, в Центре Славянской культуры собрались общественные деятели, ученые, журналисты из республик Донбасса и России, главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник, депутаты Госдумы.

Проект доктрины ранее обнародовал "Русский центр" - общественная организация во главе с Денисом Пушилиным, имеющая целью укрепление интеграционных связей республик Донбасса с Россией. Доктрина ориентирована на прекращение конфликта в регионе, комплексную интеграцию предприятий Донбасса с российской промышленностью, всестороннюю поддержку русских на Украине, интеграцию региона в российское научное и образовательное пространства.

Обсуждение документа будет проходить в течение двух дней. В четверг на четырех дискуссионных площадках планируется рассмотреть вопросы истории региона, перспективы развития ДНР и ЛНР, меры по реализации доктрины. В пятницу пройдут два круглых стола, посвященные темам "Идеология, культура и ценности Русского мира как объединяющее начало России и Донбасса" и "Безопасность русской цивилизации в условиях глобальной геополитической турбулентности".

О формировании культурно-исторической доктрины "Русский Донбасс" - платформы идеологического устройства ДНР Пушилин объявил 13 декабря 2020 года. По его словам, она должна стать программным документом, основой образовательных процессов, решений в системе госпланирования. После этого, по данным Донецкого агентства новостей, началось ее обсуждение: прошел цикл мероприятий, в которых приняли участие около 500 человек - представители научного сообщества, работники образования, политологи, депутаты, общественники.