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Кризис в Белоруссии
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Лукашенко пообещал политическую амнистию, если ему докажут наличие политзаключенных

МИНСК, 28 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что немедленно объявит политическую амнистию, если в республике найдется хоть один политзаключенный. Об этом сообщило в четверг агентство БелТА.

"Сегодня некоторые стонут и рыдают: вот, амнистия, политическая амнистия и прочее. Завтра будет политическая амнистия, если мне кто-либо покажет хоть одну политическую статью в нашем Уголовном кодексе и что они осуждены или же задержаны, арестованы по политическим мотивам. Я их немедленно помилую", - заявил Лукашенко на совещании по вопросам совершенствования законодательства.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияКризис в Белоруссии
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