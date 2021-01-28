Власти Грузии обязуются возместить ущерб, нанесенный человеку вакциной от коронавируса

ТБИЛИСИ, 28 января. /ТАСС/. Парламент Грузии в третьем и окончательном чтении в четверг принял изменения в закон "Об общественном здоровье", согласно которым государство обязуется возместить ущерб, нанесенный человеку при вакцинации от коронавируса. Пленарное заседание в прямом эфире транслировалось на сайте законодательного органа.

"Ответственность государства распространяется на все лечащие средства и вакцины, которые есть в Грузии. Исключение в этом плане составляла вакцина от коронавируса. Поэтому приняты логичные изменения, которые коснутся и процесса вакцинации от коронавируса", - сказал журналистам депутат парламента Грузии, экс-глава Минздрава Давид Сергеенко до принятия поправок.

Государство готово взять на себя ответственность за возможный ущерб от вакцины кроме случаев, когда во время прививки будет допущена врачебная ошибка или же вред человеку будет нанесен по вине производителя либо импортера продукции. Формы и порядок возмещения вреда будут определены отдельным постановлением правительства.

В законе еще раз уточняется, что Грузия закупит вакцину, которая будет одобрена Всемирной организацией здравоохранения или регулирующими органами, признанными этой организацией.

Правительство Грузии на прошлой неделе утвердило национальный план вакцинации населения от коронавируса, согласно которому на первом этапе будут привиты 20% людей. Первыми вакцину получат сотрудники медучреждений, затем жители домов престарелых. Власти надеются, что к сентябрю сумеют привить 60% взрослого населения (порядка 1,7 млн человек), чтобы достичь коллективного иммунитета. Республика рассчитывает получить первую партию вакцины к концу февраля.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года. На сегодняшний день в республике выявлены 256 287 заразившихся, что составляет 6,9% численности населения. Выздоровели 246 459 пациентов, 3 127 человек скончались.