Эсминец ВМС США Porter движется в Черное море для участия в учениях

КИЕВ, 28 января. /ТАСС/. Американский ракетный эсминец Porter движется через проливы в Черное море для участия в учениях. Об этом в четверг сообщило посольство США в Киеве.

"Эсминец ВМС США Porter движется через проливы к Черному морю, где примет участие в действиях по поддержанию морской безопасности в регионе", - написало дипломатическое ведомство в Twitter. В посольстве добавили, что корабли и самолеты ВМС США регулярно действуют в Черном море с целью поддержки союзников и партнеров по НАТО.

Ранее в Национальном центре управления обороной России сообщили, что силы и средства Черноморского флота следят за действиями зашедшего в акваторию Черного моря эсминца США Donald Cook. На фоне захода корабля мобильный береговой противокорабельный ракетный комплекс "Бастион" совершил марш в один из позиционных районов Крыма в рамках учений.

В МИД РФ неоднократно отмечали, что военное присутствие в акватории Черного моря кораблей держав, находящихся за пределами региона, не способствует укреплению стабильности. В США настаивают, что действуют в рамках Конвенции Монтрё, регулирующей проход военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы, а сами учения проходят в международных водах.