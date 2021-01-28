Нацсовет по ТВ оштрафовал телеканал "112 Украина" за высказывания оппозиционных политиков

КИЕВ 28 января. /ТАСС/. Украинский Национальный совет по телевидению и радиовещанию решил оштрафовать более чем на 100 тыс. гривен (около $4 тыс.) телеканал "112 Украина" за выступления в его эфире ряда оппозиционных политиков с критикой власти, которые регулятор расценил как призывы к агрессивной войне. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Нацсовета.

"Национальный совет рассмотрел материалы проверки компании "ТРК "112 ТВ" (спутниковый телеканал "112 Украина") и применил к лицензиату две санкции - предупреждение и штраф в размере 25% суммы лицензионного сбора за распространение в его эфире высказываний, содержащих призывы к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды, разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти", - говорится в сообщении. Штраф составил 114 067,50 гривен.

Санкции в отношении телеканала регулятор связал с выступлениями главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, сопредседателя партии Вадима Рабиновича, политолога Михаила Погребинского, бывшего министра юстиции Украины Елены Лукаш и других, в которых, по мнению Нацсовета, содержались "призывы к свержению конституционного строя, нарушению территориальной целостности Украины, пропаганда войны, насилия, жестокости, межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершения террористических актов, посягательству на права и свободы человека". Запрет на распространение таких призывов предусмотрен законом Украины.

В четверг Нацсовет также принял решение назначить внеплановую проверку телеканала "Наш" за выступление бывшего члена Партии регионов Елены Бондаренко. Ее высказывания, прозвучавшие в эфире, полагают эксперты регулятора, имеют признаки скрытого призыва к агрессивным действиям.

Нацсовет по ТВ неоднократно применял санкции к украинским телеканалам, в частности "Интеру", "112 Украина", ICTV и другим, обвиняя их в нарушении законодательства. В большинстве случаев нарушения касались трансляции запрещенных российских фильмов или выступлений с критикой существующего политического курса страны.