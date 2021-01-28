Британия рассчитывает, что Турция в будущем откажется от сотрудничества с РФ в оборонпроме

АНКАРА, 28 января. /ТАСС/. Великобритания рассчитывает, что Турция в будущем будет сотрудничать в сфере оборонной промышленности с союзниками по НАТО, а не с Россией. Об этом сообщил в четверг посол Великобритании в Анкаре Доминик Чилкотт.

"Наша позиция довольна ясна, и она заключается в том, что мы надеемся, что в будущем Турция будет удовлетворять свои потребности в оборонной промышленности с помощью союзников по НАТО, а не России", - приводит слова дипломата турецкая газета Hurriyet Daily News.

Чилкотт добавил, что "Великобритания привержена работе с Турцией в оборонном секторе", в частности в проекте создания боевого самолета, также известного как турецкий экспериментальный истребитель, или TF-X (Turkish Fighter Experimental).

Между тем британский дипломат также заявил, что Лондон придерживается доктрины НАТО, касающейся закупки техники у России. "Мы придерживаемся позиции НАТО, что союзники не должны покупать технику из России", - утверждал он. Чилкотт добавил, что существуют "некоторые исключения для стран, которые имеют унаследованное от России оборудование времен холодной войны".

Россия и Турция в 2017 году заключили контракт на поставку Анкаре комплексов С-400. Турция первой из стран НАТО приобрела у РФ эти системы. Решение Анкары вызвало резко негативную реакцию Вашингтона и альянса в целом. США не прекращают попытки добиться от Турции отказа от российских ЗРС. Эрдоган в октябре заявил, что Анкара не намерена отказываться от С-400, несмотря на давление со стороны Вашингтона.