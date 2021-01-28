Суд в Киеве обязал открыть дело против адвоката Порошенко за обвинения в адрес оппозиции

КИЕВ, 28 января. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований Украины возбудить уголовное дело против адвоката экс-президента Петра Порошенко за обвинения в адрес "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) во вмешательстве в американские выборы. Об этом сообщил в четверг депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

"Суд обязал Госбюро возбудить дело против адвоката Порошенко [Игоря Голованя] за попытку обвинить ОПЗЖ во вмешательстве в американские выборы", - написал он в Facebook, опубликовав постановление суда. Дело должно быть возбуждено по статье о незаконном вмешательстве в деятельность депутатов ОПЗЖ и заведомо ложных заявлениях.

"Теперь адвокату экс-президента самому придется отвечать на вопросы следователя. Как видите, попытки "отмазать" клиента незаконными методами всегда приводят к обратному результату. А что касается ОПЗЖ, то эта партия всегда отстаивала интересы украинского народа и никогда не вмешивалась в американские выборы, в отличие от политических проходимцев режима Порошенко", - заключил Кузьмин.

Ранее представители ОПЗЖ заявили о том, что располагают сведениями о причастности Порошенко к сотрудничеству с бывшим американским лидером, демократом Бараком Обамой. Речь идет о коррупционных схемах по выводу с Украины в офшоры более $100 млрд. Тогда Головань, защищая своего клиента, в ответ на эти обвинения заявил о вмешательстве ОПЗЖ в кампанию по выборам в США в пользу республиканца Дональда Трампа против демократа Джо Байдена.