В Раде предложили лишать украинцев свободы на срок до пяти лет за сокрытие гражданства РФ

КИЕВ, 28 января. /ТАСС/. Группа депутатов Верховной рады от правящей партии "Слуга народа" зарегистрировала в парламенте Украины законопроект, предусматривающий лишение свободы на срок от двух до пяти лет за сокрытие гражданином Украины наличия у него гражданства России. Те же авторы выступили с инициативой о штрафных санкциях за нарушение сроков предоставления декларации о получении или прекращении иностранного гражданства.

"Проектом [закона] предлагается дополнить Уголовный кодекс Украины новой статьей 114-2 "Сокрытие гражданином Украины наличия гражданства (подданства) государства-агрессора", предусматривающей уголовную ответственность за вышеуказанное правонарушение", - говорится в пояснительной записке к документу. Такое правонарушение предлагается наказывать лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Авторы инициативы пояснили необходимость ее принятия тем, что "граждане Украины, которые будут иметь возможность получения гражданства государства, которое осуществляет агрессию по отношению к Украине, могут быть в зоне риска, ведь они могут использоваться государством-агрессором для реализации своей политики, нести опасность суверенитету государства".

Эта же группа депутатов зарегистрировала проект закона об административной ответственности "за нарушение сроков представления декларации о получении (наличии), прекращении иностранного гражданства или представление заведомо недостоверных сведений в декларации". Такое нарушение в случае принятия документа будет наказываться штрафом от 20 до 30 тыс. необлагаемых минимальных доходов граждан (от 12,5 до 18,1 тыс. долларов).

Инициативы по вопросам гражданства уже не первые за последние три дня. 26 января группа депутатов от "Слуги народа" зарегистрировала в Верховной раде законопроект, легализующий в стране двойное гражданство. Согласно документу, украинцы смогут иметь двойное гражданство и с Россией, но в этом случае будут ограничены в правах, главным образом в избирательных.

Ранее на Украине неоднократно поднимался вопрос двойного гражданства со всеми странами, кроме России. 30 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью украинской службе новостей ТСН телеканала "1+1" заявил, что "Украине необходимо двойное гражданство, чтобы сохранить связь с миллионами украинцев, выехавших и начавших новую жизнь в других странах". При этом он подчеркнул, что, "безусловно, речь не может идти ни о каком двойном гражданстве с государством-агрессором (постановлением парламента таковым признана РФ - прим. ТАСС)". В мае 2020 года президент Владимир Зеленский призвал Верховную раду рассмотреть законопроект о разрешении украинцам иметь гражданство иной страны, однако тогда рассмотрение инициативы отложили на неопределенный срок.