Экс-премьера Киргизии по решению суда арестовали до 26 марта

БИШКЕК, 28 января. /ТАСС/. Экс-премьер Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев по решению суда в четверг арестован до 26 марта нынешнего года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.

"Постановлением Первомайского районного суда города Бишкек от 28 января 2021 года в отношении подозреваемого Абылгазиева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 26 марта 2021 года с содержанием в СИЗО ГКНБ", - заявила представитель пресс-службы. Бывший глава киргизского правительства Аблыгазиев, который возглавлял кабмин с 2018 по 2020 год, был задержан сотрудниками правоохранительных органов 26 января по подозрению в незаконном выделении крупного земельного участка и незаконном обогащении.

По версии Антикоррупционной службы Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики, в период работы премьер-министром Абылгазиев вопреки действующему законодательству подписал постановление о выделении компании "Кумтор голд компани", которая занимается добычей золота в Иссык-Кульской области, территории для проведения "геологоразведки и добычи золота". "В результате чего площадь рудника увеличилась более чем в два раза и составила 26,3 тыс. гектаров", - отмечают ГКНБ.

При этом в ведомстве напомнили, что на тот момент в стране действовало постановление правительства, которое запрещало "расширение площади рудника в целях сохранения уникальных природных комплексов, биологического, ландшафтного разнообразия и видов растительного, животного мира, занесенных в Красную книгу". "Разработка этих территорий приведет к тяжелым экологическим последствиям для животного и растительного мира биосферной зоны Иссык-Куля, может нарушить гидроэнергетическую систему страны", - считают в ГКНБ.

По данным спецслужбы, за время работы в правительстве активы Абылгазиева значительно возросли и "в несколько раз превысили его официальные доходы". Бывший премьер, по версии следствия, при этом активно скупал недвижимость, которую оформлял на подставных лиц.