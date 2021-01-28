Польша: ограничение права на аборт вызвало новые протесты и поиск лазеек в законе

Таким образом, вызвавший в стране массовую волну протестов вердикт формально вступил в силу.
Ранее власти откладывали публикацию принятого 22 октября прошлого года Конституционным судом решения о запрете абортов, аргументируя эту отсрочку необходимостью получить письменное обоснование. В среду оно было напечатано. Там сказано, что "человек с момента зачатия имеет право на жизнь", что гарантируется конституцией Польши.
Поясняется, что официально аборт в Польше можно сделать в случае угрозы жизни и здоровью матери, если есть высокая вероятность тяжелого и необратимого поражения плода или неизлечимого заболевания, опасного для жизни и здоровья матери, а также если беременность наступила вследствие изнасилования. Такие заболевания, как синдром Дауна, будущая инвалидность ребенка, вероятность тяжелого неизлечимого заболевания, не могут теперь являться основанием для аборта.
Как утверждают сторонники вердикта Конституционного суда, другого решения в текущей ситуации быть просто не могло, так как оно шло бы вразрез с положениями главного закона страны. По их словам, обоснование суда все еще оставляет возможность легально прерывать беременность в сложных случаях, так как положение об "угрозе жизни и здоровью матери" можно трактовать и с точки зрения психического здоровья.
Этот подход в Польше называют своеобразной лазейкой. Однако, как утверждают эксперты, врачи не будут так рисковать и пытаться пояснить свое решение сделать женщине аборт по причине обнаружения у плода, к примеру, синдрома Дауна соображениями ее психического здоровья. "Ни один врач-психиатр не скажет, что психическое здоровье [в результате рождения больного ребенка] будет подорвано настолько, чтобы женщина не могла функционировать", — считает публицист Элиза Ольчик.
Протесты
Вслед за оглашением обоснования суда на улицах польских городов возобновились массовые акции протеста. Тем же вечером сотни участников акции собрались у здания Конституционного суда и заблокировали близлежащую улицу. Полиция через громкоговорители призывала всех собравшихся разойтись, так как из-за пандемии массовые собрания в республике запрещены.
От здания суда разросшаяся, по данным организаторов, до нескольких тысяч толпа отправилась маршем центральными улицами города, заблокировав в том числе ключевые перекрестки. Целью протестующих была штаб-квартира правящей в республике партии "Закон и справедливость". Однако проход вплотную к зданию был заблокирован полицейскими автомобилями и усиленными отрядами полиции.
"Бесплатные аборты для всех по требованию", "Свобода выбора вместо террора", "Аборт — это право, а не привилегия" — гласили тексты на транспарантах протестующих. Организаторы протестов требовали отставки правительства и ухода правящей партии Ярослава Качиньского.
По словам лидера движения "Женская забастовка" Марты Лемпарт, ежегодно в Польше делают около 150 тыс. абортов и из-за нового запрета ситуация не изменится. Действия правительства только провоцируют женщин искать нелегальные пути или возможности уехать для прерывания беременности за границу. "Вопрос лишь в цене. Если границы закроют, польки будут летать через них на вертолетах", — заявила она в ходе последнего протеста. Неслучайно в толпе протестующих появились плакаты с надписью: "Аборты для всех, а не только для богатых".
"Провоцирование идеологической борьбы"
Оппозиция Польши убеждена, что сложившийся вокруг абортов конфликт в обществе — это своего рода прикрытие в условиях осложняющейся с каждым днем ситуации в стране в связи с эпидемией коронавируса, а также проблем с вакцинацией. Уже несколько недель закрыты все учреждения культуры, спортивные комплексы, гостиницы. Гражданам рекомендовано оставаться дома и работать удаленно. По всей стране введен масочный режим, рестораны, кафе и бары работают только навынос. Школу посещают только младшие школьники, остальные учатся дистанционно. Предприниматели начинают протестовать и все чаще вопреки запретам возобновляют деятельность, рискуя получить крупный штраф.
"Это провоцирование идеологической войны в самый тяжелый период пандемии коронавируса", — оценил депутат Яцек Протас из крупнейшей в Польше оппозиционной партии "Гражданская платформа". По его словам, таким образом власти пытаются отвлечь внимание от проблем, связанных с обеспечением безопасности поляков в условиях пандемии и поддержанием экономики.
Некоторые парламентарии предлагают властям в этой ситуации провести референдум и изменить конституцию. Другие считают, что это недопустимо. "Нельзя проводить референдум о том, подвергать женщин пыткам или нет, — заявил в эфире Польского телевидения депутат левых сил Пшемыслав Коперский. — Это отправляет нашу страну в Средневековье".
Дискуссия часто переходит в область философии и попыток решить вопрос о том, когда начинается жизнь: от момента зачатия, достижения плодом определенного уровня развития в утробе или рождения ребенка. "Нужно помнить, что правовые нормы не должны зависеть от мировоззрения", — сказал в этой связи профессор Мечислав Рыба. "Если какая-то часть общества решит, что евреи — не люди, как уже было в XX веке, это не значит, что они правы", — пояснил он.
Несмотря на волну общественного негодования, в правящей партии не планируют вносить изменения в действующее законодательство. Депутат от "Закона и справедливости" Марек Суский указал, что для начала нужно проанализировать решение суда. "Анализ займет какое-то время. А уже после можно будет сказать, как действовать дальше, — сказал он. — Пока речи об изменении закона об абортах не идет".
Новая реальность
После публикации решения Конституционного суда новое право, ограничивающее основания для легального прерывания беременности в Польше, окончательно вступило в силу. Ранее аборты по причине патологии плода составляли 90% таких операций. Сейчас врачу, который пойдет на это, может грозить до трех лет тюремного заключения.
Как ожидается, в ближайшие дни антиправительственные демонстрации в Польше будут продолжаться. Организаторы протестов сравнивают сложившуюся в республике ситуацию с борьбой женщин за право на аборт в Аргентине, которая продолжалась 15 лет. "Мы знаем, что аборты в Польше в итоге станут легальными. Легальное, бесплатное и безопасное прерывание беременности после того кошмара, через который мы проходим. После публикации псевдовердикта псевдосуда мы в ярости! Мобилизация по всей Польше (51 город за три часа) показала, что мы верим в то, что в этом есть смысл. Аргентинки не поддались, мы тоже не поддадимся. Никогда. Увидимся на улицах!" — написали лидеры протестного движения в Facebook.
Ирина Полина, Варшава