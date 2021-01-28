Польша: ограничение права на аборт вызвало новые протесты и поиск лазеек в законе

Правительство Польши в среду поздним вечером опубликовало в "Официальном вестнике" решение Конституционного суда республики о запрете в стране абортов по причине не угрожающей жизни и здоровью матери патологии плода

Таким образом, вызвавший в стране массовую волну протестов вердикт формально вступил в силу. Ранее власти откладывали публикацию принятого 22 октября прошлого года Конституционным судом решения о запрете абортов, аргументируя эту отсрочку необходимостью получить письменное обоснование. В среду оно было напечатано. Там сказано, что "человек с момента зачатия имеет право на жизнь", что гарантируется конституцией Польши. Поясняется, что официально аборт в Польше можно сделать в случае угрозы жизни и здоровью матери, если есть высокая вероятность тяжелого и необратимого поражения плода или неизлечимого заболевания, опасного для жизни и здоровья матери, а также если беременность наступила вследствие изнасилования. Такие заболевания, как синдром Дауна, будущая инвалидность ребенка, вероятность тяжелого неизлечимого заболевания, не могут теперь являться основанием для аборта. Как утверждают сторонники вердикта Конституционного суда, другого решения в текущей ситуации быть просто не могло, так как оно шло бы вразрез с положениями главного закона страны. По их словам, обоснование суда все еще оставляет возможность легально прерывать беременность в сложных случаях, так как положение об "угрозе жизни и здоровью матери" можно трактовать и с точки зрения психического здоровья. Этот подход в Польше называют своеобразной лазейкой. Однако, как утверждают эксперты, врачи не будут так рисковать и пытаться пояснить свое решение сделать женщине аборт по причине обнаружения у плода, к примеру, синдрома Дауна соображениями ее психического здоровья. "Ни один врач-психиатр не скажет, что психическое здоровье [в результате рождения больного ребенка] будет подорвано настолько, чтобы женщина не могла функционировать", — считает публицист Элиза Ольчик. Протесты Вслед за оглашением обоснования суда на улицах польских городов возобновились массовые акции протеста. Тем же вечером сотни участников акции собрались у здания Конституционного суда и заблокировали близлежащую улицу. Полиция через громкоговорители призывала всех собравшихся разойтись, так как из-за пандемии массовые собрания в республике запрещены. От здания суда разросшаяся, по данным организаторов, до нескольких тысяч толпа отправилась маршем центральными улицами города, заблокировав в том числе ключевые перекрестки. Целью протестующих была штаб-квартира правящей в республике партии "Закон и справедливость". Однако проход вплотную к зданию был заблокирован полицейскими автомобилями и усиленными отрядами полиции.

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"Бесплатные аборты для всех по требованию", "Свобода выбора вместо террора", "Аборт — это право, а не привилегия" — гласили тексты на транспарантах протестующих. Организаторы протестов требовали отставки правительства и ухода правящей партии Ярослава Качиньского. По словам лидера движения "Женская забастовка" Марты Лемпарт, ежегодно в Польше делают около 150 тыс. абортов и из-за нового запрета ситуация не изменится. Действия правительства только провоцируют женщин искать нелегальные пути или возможности уехать для прерывания беременности за границу. "Вопрос лишь в цене. Если границы закроют, польки будут летать через них на вертолетах", — заявила она в ходе последнего протеста. Неслучайно в толпе протестующих появились плакаты с надписью: "Аборты для всех, а не только для богатых". "Провоцирование идеологической борьбы" Оппозиция Польши убеждена, что сложившийся вокруг абортов конфликт в обществе — это своего рода прикрытие в условиях осложняющейся с каждым днем ситуации в стране в связи с эпидемией коронавируса, а также проблем с вакцинацией. Уже несколько недель закрыты все учреждения культуры, спортивные комплексы, гостиницы. Гражданам рекомендовано оставаться дома и работать удаленно. По всей стране введен масочный режим, рестораны, кафе и бары работают только навынос. Школу посещают только младшие школьники, остальные учатся дистанционно. Предприниматели начинают протестовать и все чаще вопреки запретам возобновляют деятельность, рискуя получить крупный штраф.

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