Глава МИД Швеции надеется на плодотворный и откровенный диалог с Лавровым по повестке ОБСЕ

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Швеции Анн Линде, которая прибудет на следующей неделе в Россию с визитом в качестве действующего председателя ОБСЕ, рассчитывает на плодотворные и откровенные дискуссии с главой МИД РФ Сергеем Лавровым относительно вопросов, касающихся повестки дня организации. Об этом она заявила в четверг на видеоконференции, организованной Фондом Карнеги в Вашингтоне.

"В ходе моего визита в Москву на следующей неделе я ожидаю плодотворные и откровенные дискуссии с министром иностранных дел Лавровым относительно целого ряда вопросов в рамках повестки ОБСЕ", - сказала она.

Как сообщала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Лавров встретится с Линде 2 февраля. Главы внешнеполитических ведомств обсудят широкий круг вопросов деятельности ОБСЕ, а также ситуацию в сфере безопасности в регионе Балтийского моря и на севере Европы, сотрудничество в Арктике и актуальные темы двусторонних отношений.