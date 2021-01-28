Лукашенко заявил, что длительность протестов в Белоруссии связана с пандемией коронавируса

МИНСК, 28 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что продолжительность акций протеста в Белоруссии, начавшихся после президентских выборов 9 августа, объясняется пандемией коронавируса. Об этом в четверг сообщает агентство БелТА.

"Ничего нового, за исключением длительности этого периода [протестов], не произошло, это было всегда. Все это мы проходили. Единственное, пандемия наложила определенный отпечаток: все то же самое, только более длительно", - сказал он на совещании по вопросам совершенствования законодательства.

По словам Лукашенко, в протестах принимали участие и вернувшиеся в республику граждане, которые ранее работали в других государствах и оказались в сложном положении из-за пандемии и закрытия границ. "Выброшенные из России, Польши, Литвы, Украины, других стран наши, отъехавшие на заработки люди. Они места себе не нашли здесь [в Белоруссии], - сказал президент. - Пандемия перекрыла границы, не я их перекрывал тогда".

По его мнению, Белоруссии стоит учитывать опыт России по реагированию на протесты. "Говорят, [президент РФ Владимир] Путин повторяет то, что делал Лукашенко. Да нет, нам надо учиться у россиян, как реагировать на подобные вещи, и не только в плане силового компонента", - сказал Лукашенко. Он также отметил, что против республики работают специалисты, которые "совершили немало так называемых цветных революций, мятежей", и неизвестно, что "они выбросят в очередной раз".

Акции протеста проходят в Белоруссии со дня выборов 9 августа, победу на которых с 80,10% голосов одержал Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, она не признала результаты голосования. В первые дни акции были особенно массовыми и вылились в жесткие столкновения манифестантов с правоохранительными органами. Оппозиция призывает продолжать протесты до объявления новых выборов и считает, что централизованные акции могут снова начаться весной.