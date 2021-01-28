Рада в первом чтении поддержала реформу Службы безопасности Украины

КИЕВ, 28 января. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады приняли в первом чтении законопроект о совершенствовании организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины (СБУ). Инициативу в четверг поддержали 285 парламентариев.

Документ фактически является реформой спецслужбы. Как поясняется в Telegram-канале Верховной рады, законопроектом "вводятся новые стандарты социальной и правовой защиты лиц, привлеченных к конфиденциальному сотрудничеству; предоставляются полномочия проводить специальные информационные операции и противодействовать проведению антиукраинских специальных информационных операций; ликвидируются спецподразделения СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, ограничивается правоохранительная функция службы путем постепенной - до 2024 года - передачи функции досудебного расследования в Госбюро расследований; [предусматривается] частичная демилитаризация СБУ с переходом на специальные звания".

Принятие документа поприветствовал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что законопроект приближает Украину к европейскому сообществу. "Это важный шаг в реформировании Службы безопасности, когда государство движется вперед на пути к либерализации экономики и облегчению ведения бизнеса на Украине", - отметил президент, слова которого в четверг приводятся в Telegram-канале офиса главы государства.

Реформа СБУ планировалась еще пять лет назад. Тогда, в 2016 году, Украина с международными партнерами разработала концепцию на этот счет и передала ее в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). Через полтора года документ был возвращен в СБУ на доработку. Дальнейшего движения ему дано не было.