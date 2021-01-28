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Пандемия COVID-19

В ЕС не исключили принятия жестких мер при срыве контрактов на поставки вакцин от COVID-19

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что поддерживает усилия по разрешению этого вопроса с компаниями производителями вакцин посредством диалога

БРЮССЕЛЬ, 28 января. /ТАСС/. Глава Евросовета Шарль Мишель не исключает принятия жестких мер в случае провала переговоров с компаниями - производителями вакцин от коронавируса относительно поставок препаратов в страны Евросоюза (ЕС) в установленные сроки и в полном объеме. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters.

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"Я поддерживаю все усилия по разрешению данного вопроса с компаниями [производителями вакцин] посредством диалога и переговоров", - отметил Мишель. При этом он добавил, что в случае если переговоры не увенчаются успехом, ЕС будет вынужден "изучить различные варианты и использовать возможные правовые средства и меры принуждения в соответствии с заключенными соглашениями".

В настоящее время в Евросоюзе разворачивается конфликт, связанный с крупным сокращением поставок вакцины компании Pfizer, которая уже сертифицирована в ЕС. В связи с этим ряд государств ЕС был вынужден пересмотреть свои национальные планы вакцинации. Из большинства столиц государств сообщества раздается острая критика в адрес Еврокомиссии (ЕК), которая от имени всего Евросоюза подписала контракты на предзаказ вакцин от западных поставщиков. Брюссель, руководствуясь принципами европейской солидарности и справедливого распределения вакцин в ЕС, также фактически запретил государствам - членам сообщества вести с этими компаниями параллельные переговоры.

Кроме того, существует конфликт между Еврокомиссией и британско-шведской компанией AstraZeneca. Так, в четверг на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель ЕК Эрик Мамер заявил, что Еврокомиссия намерена добиться от компании AstraZeneca поставок вакцины от коронавируса в первом квартале 2021 года в полном объеме, прописанном в контракте на ее предзаказ. На прошлой неделе AstraZeneca, вакцина которой должна быть сертифицирована в ЕС 29 января, предупредила Еврокомиссию о сокращении поставок в первом квартале 2021 года на 60% из-за проблем с производством.

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Мишель, ШарльПандемия COVID-19
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