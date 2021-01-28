Полиция Армении задержала 26 активистов, требующих отставки Пашиняна

ЕРЕВАН, 28 января. /ТАСС/. Полиция Армении в четверг задержала 26 активистов, которые участвовали в акции протеста у здания правительства с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе полиции республики.

"В настоящий момент задержаны 26 граждан", - отметили в пресс-службе ведомства.

Активистов задержали после того, как они попытались ворваться в здание правительства. В настоящий момент акция протеста завершилась, инициаторы демонстрации обещали сообщить о дальнейших планах в течение вечера.

В Армении с 10 ноября не прекращаются акции протеста с призывами к отставке Пашиняна. Оппозиция возлагает на него ответственность за экономические и социальные проблемы. Также оппоненты премьера заявляют, что совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, которое он подписал 9 ноября с президентом России Владимиром Путиным и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, фактически было капитуляцией. На этом фоне президент Армении Армен Саркисян призвал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия.

Сам Пашинян пришел к власти на фоне массовых протестов в 2018 году. Тогда под давлением митингующих бывший на тот момент премьер-министром Серж Саргсян ушел в отставку. Парламентское большинство 8 мая избрало Пашиняна новым главой кабмина.