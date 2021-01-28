Протестующие украинские предприниматели прошли маршем к посольству США

КИЕВ, 28 января. /ТАСС/. Украинские предприниматели из разных регионов страны, которые ранее в четверг собрались на акцию протеста под названием "налоговый майдан", прошли маршем от площади Независимости в Киеве к посольству США. Как сообщает телеканал "112 Украина", они хотят передать свои требования сотрудникам американского диппредставительства.

"Мы требуем, чтобы внешние партнеры Украины в какой-то мере отреагировали на тот беспредел, который происходит. Наше руководство стоит с протянутой рукой, уничтожая при этом украинский бизнес. Нужно признать, что Украина находится под внешнем управлением, власть выполняет указания США, Совета Европы, но не слышит собственных граждан, потому мы пришли туда, где принимаются решения", - сказал в эфире телеканала лидер движения SaveФОП, которое выступило организатором протестов, Сергей Доротич. Представители движения заявили о намерении передать обращение сотрудникам американского посольства.

Утром в четверг на площади Независимости собрались около тысячи протестующих. Предприниматели требуют сохранения упрощенной системы налогообложения и отмены нормы об обязательном использовании кассовых аппаратов. Участники акции держали государственные флаги Украины, а также символику организации SaveФОП. Полиция совместно с военнослужащими Нацгвардии с утра заступила на службу в усиленном режиме. Часть улиц в центре города была перекрыта, в настоящий момент движение восстановлено.

Акции представителей малого бизнеса начались на Украине еще в конце прошлого года. Изначально их участники требовали отмены ограничений на предпринимательскую деятельность, введенных в связи с карантином, а также принятия законопроектов об упрощенной системе налогообложения и отмене обязательного использования кассовых аппаратов. Акции неоднократно сопровождались столкновениями митингующих с полицией. Организатором протестов выступило движение SaveФОП, которое украинские СМИ связывают с бывшим президентом Украины Петром Порошенко. С поддержкой митингующих выступили и националистические силы.