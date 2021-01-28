Генсек ООН призвал добиться перемирия в киберпространстве

ООН, 28 января. /ТАСС/. Мировое сообщество должно добиться перемирия в киберпространстве, считает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Соответствующее заявление он сделал, выступая в четверг перед Генеральной Ассамблеей с докладом о приоритетах работы организации на 2021 год.

"Наша цель заключается в том, чтобы к 2030 году повсеместно обеспечить людей недорогим, полноценным и безопасным доступом в интернет, а также как можно скорее предоставить школам [возможность работы] онлайн", - указал Гутерриш. При этом он подчеркнул, что такой подход сопряжен с необходимостью "усиления кибербезопасности и продвижения ответственного подхода" к пользованию интернетом.

"Нам необходимо прийти к перемирию в киберпространстве, в том числе прекратить кибератаки на жизненно важную инфраструктуру", - подчеркнул глава международной организации. Он указал, что это, в частности, требует усилий по борьбе с распространением ненависти, дезинформации, а также выработки общепринятых норм использования личных данных.

Гутерриш отметил, что поддерживает стремление председателя Генеральной Ассамблеи Волкана Бозкыра провести в апреле текущего года дебаты по вопросу сотрудничества в цифровой сфере. "Открытое, свободное и безопасное будущее в киберпространстве возможно", - констатировал генсек ООН.