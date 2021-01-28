WP: сенаторы-демократы хотят провести процесс по импичменту Трампа за неделю

Во вторник сенатор Рэнд Пол, являющийся однопартийцем Трампа, выдвинул инициативу о признании неконституционным процесса над бывшим главой государства. Попытка Пола потерпела неудачу - законодателя поддержали только 45 сенаторов. Однако сам республиканец воспринял такой итог голосования как позитивный знак. Дело в том, что для вынесения окончательного вердикта по импичменту в Сенате потребуются 2/3 голосов (не менее 67 из 100). Поскольку 45 республиканцев во вторник поддержали Пола и, по сути, согласились с тем, что считают процесс неконституционным, это означает, что с большой степенью вероятности демократы при итоговом голосовании не смогут заручиться поддержкой 67 сенаторов. Как отмечала тогда The Washington Post, Пол, инициировав голосование, стремился, по сути, провести своеобразную проверку, сможет ли он получить поддержку по крайней мере 34 республиканцев. По словам Пола, расклад, который в итоге получился, свидетельствует о том, что "процесс по импичменту заранее обречен на провал".

По мнению The Washington Post, в свете итогов голосования по инициативе Пола переосмысление демократами планов относительно импичмента отражает растущее желание однопартийцев нынешнего президента Джо Байдена продвигаться вперед в реализации программы новой администрации. Так, как отмечает издание, в среду несколько сенаторов-демократов заявили о своем стремлении скорее заняться рассмотрением вопросов о стимулировании экономики в условиях пандемии, борьбе с изменением климата, а также утверждением кандидатур на посты в новой администрации.

При этом сенатор-демократ Тим Кейн ранее заявил, что он, вероятно, внесет в Конгресс резолюцию об официальном порицании Трампа, которая, как пишет издание, может "стать альтернативой" осуждению бывшего президента в рамках импичмента. "Он [Кейн] <...> убеждает демократов в том, что его резолюция будет иметь тот же эффект, что и обвинительный приговор [в рамках импичмента], осуждая бывшего президента и закладывая основу для того, чтобы помешать ему вернуться на пост главы государства в соответствии с 14-й поправкой [к Конституции США]", - пишет The Washington Post. Один из разделов указанной поправки запрещает занимать государственные посты и избираться в Конгресс должностным лицам, принявшим до этого присягу и участвовавшим впоследствии в мятеже.