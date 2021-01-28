Генсек ООН надеется, что РФ присоединится к коалиции стран по достижению нулевых выбросов

ООН, 28 января. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш рассчитывает, что Россия вступит в международную коалицию стран по достижению углеродной нейтральности - нулевого уровня выброса вредных веществ в атмосферу. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью ТАСС.

"Россия уже объявила о ряде важных мер по снижению вредных выбросов в атмосферу", - отметил генсек. "Конечно, мы находимся в тесном контакте с властями РФ с той целью, чтобы Россия присоединилась к глобальной коалиции по углеродной нейтральности, это крайне важно", - сказал Гутерриш.

При этом он отметил, что российская территория серьезно подвержена последствиям климатических изменений. "Мы видим лесные пожары, таяние вечной мерзлоты. Я считаю, что это в российских интересах - победить изменение климата, и она может внести очень значительный вклад в эту битву", - заключил Гутерриш.

К настоящему моменту государства, на которые приходится 65% всех вредных выбросов и которые представляют 70% мирового ВВП, приняли на себя обязательства по сокращению эмиссий до нулевого уровня. Среди них - Япония, Южная Корея, Китай и страны Евросоюза. Термины "углеродная нейтральность" или "нулевой уровень выбросов" подразумевают, что объемы эмиссий углекислого газа не превышают его объемов, поглощаемых океанами и лесами.