Глава ОБСЕ: белорусская оппозиция не хочет, чтобы ее задействовали в антироссийских целях

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Белорусская оппозиция четко дала понять, что не желает использования темы протестов в стране в антироссийских целях. Об этом заявила в четверг действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), глава МИД Швеции Анн Линде.

"В Белоруссии вопрос не стоит в том, чтобы выступать против России или за ЕС. Это ничего общего с этим не имеет. Это очень сильно отличается от того, что произошло, например, на Украине", - сказала она на видеоконференции, организованной Фондом Карнеги в Вашингтоне.

"И оппозиция очень четко дала понять, что они не хотят, чтобы мы использовали это в качестве антироссийского вопроса. Они хотят, чтобы это был вопрос демократии в Белоруссии, они хотят свободы, они хотят выбирать собственное руководство, они хотят демократии", - подчеркнула Линде.

Акции протеста проходят в Белоруссии со дня выборов 9 августа, победу на которых с 80,10% голосов одержал Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, она не признала результаты голосования. В первые дни акции были особенно массовыми и вылились в жесткие столкновения манифестантов с правоохранительными органами. Оппозиция призывает продолжать протесты до объявления новых выборов и считает, что централизованные акции могут снова начаться весной.

Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится с главой МИД Швеции Анн Линде 2 февраля. Главы внешнеполитических ведомств обсудят широкий круг вопросов деятельности ОБСЕ, а также ситуацию в сфере безопасности в регионе Балтийского моря и на севере Европы, сотрудничество в Арктике и актуальные темы двусторонних отношений.