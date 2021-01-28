Джонсон назвал бессмысленным желание властей Шотландии провести референдум о независимости

ЛОНДОН, 28 января. /ТАСС/. Стремление властей Шотландии провести новый референдум по вопросу отделения от Соединенного Королевства является бессмысленным и несвоевременным, учитывая непростую ситуацию с пандемией коронавируса. Такое мнение в четверг выразил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, находясь с визитом в Шотландии.

"Мне не кажется правильным бесконечно говорить о еще одном референдуме. На мой взгляд, правительство Шотландии не показало себя с блистательной стороны в вопросе создания рабочих мест, образования, борьбы с преступностью и наркоманией. Именно на этих темах нужно заострить внимание. И, разумеется, на ситуации с пандемией: это то, чего хотят люди", - заявил глава кабмина королевства телеканалу Sky News. Он также добавил, что не намерен "вступать в бессмысленные пререкания, имея в виду тот факт, что не так давно уже проводился такой референдум".

"Те же самые люди, которые продолжают рассуждать о референдуме, еще несколько лет назад, в 2014 году, утверждали, что подобное голосование должно проходить лишь один раз в поколение. Я действую в соответствии с тем, что они говорили тогда", - указал Джонсон, обращаясь к ранним высказываниям членов правящей Шотландской национальной партии (ШНП).

В четверг глава ШНП и первый министр Шотландии Никола Стерджен раскритиковала Джонсона за поездку в эту административно-политическую часть королевства, в рамках которой он посетил научный центр в Глазго, назвав данный визит необязательным. "В связи с коронавирусными ограничениями британское правительство запрещает жителям совершать поездки, которые не являются жизненно необходимыми. Чиновники тоже должны соблюдать эти правила", - подчеркнула Стерджен.

Ранее руководство ШНП неоднократно заявляло о намерении провести очередной референдум о независимости Шотландии и по сути сделало этот вопрос одним из главных пунктов своей программы в преддверии выборов в местный парламент, которые намечены на май текущего года. Согласно данным опроса, проведенного в октябре прошлого года социологической компанией Ipsos MORI, число жителей Шотландии, выступающих за ее отделение от Соединенного Королевства, выросло до рекордного уровня. Получение Шотландией независимости готовы поддержать 58% респондентов.

Референдум по вопросу о независимости Шотландии состоялся в 2014 году. Не менее 55% процентов его участников высказались за сохранение союза между Эдинбургом и Лондоном. Однако ШНП воспользовалась итогами общебританского референдума о дальнейшем членстве в Евросоюзе, на котором население Шотландии, в отличие от Великобритании в целом, не поддержало Brexit. Это обстоятельство дало повод шотландским националистам для продвижения идеи нового референдума о независимости.