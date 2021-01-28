Председатель ОБСЕ заявила о поддержке всех усилий по сохранению ДОН

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Швеции Анн Линде, являющаяся действующим председателем ОБСЕ, серьезно обеспокоена тем, что судьба Договора по открытому небу (ДОН) оказалась поставлена под угрозу, и поддерживает все усилия, направленные на его сохранение. Об этом она заявила в четверг на видеоконференции, организованной Фондом Карнеги в Вашингтоне.

"Венский документ и ДОН оба играют центральную роль в том, чтобы снижать напряженность и способствовать сотрудничеству", - убеждена она. "Я очень сильно обеспокоена тем, что ДОН серьезно поставлен под угрозу", - подчеркнула Линде. По ее мнению, "решению США выйти из договора в прошлом году" способствовало "недостаточное соблюдение ДОН со стороны России". "Вызывает серьезное беспокойство, что Россия сейчас угрожает последовать по пути США", - отметила она.

"В качестве министра иностранных дел Швеции и председателя ОБСЕ я поддерживаю все усилия, направленные на то, чтобы эти инструменты (Венский документ и ДОН - прим. ТАСС) продолжали выполнять свои жизненно важные функции и в идеале были бы модернизированы в тех аспектах, где это уместно", - добавила глава МИД Швеции.

Линде при этом выразила уверенность в том, что ДОН все еще можно спасти. "Еще не поздно, вовсе нет", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. "Нет, ситуация не безнадежная. И я действительно думаю, что существует возможность поступить правильным образом", - подчеркнула министр.

"Сейчас я действительно надеюсь, что на фоне [стремления США продлить] ДСНВ (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений - прим. ТАСС), на фоне позитивных слов про СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе - прим. ТАСС) новая администрация [президента США Джо] Байдена решит, что важно участвовать в этих мерах, направленных на укрепление доверия, <...> и убедит также Россию не выходить [из договора]", - добавила Линде.

Дальнейшее участие России

Ранее директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков сообщал ТАСС, что вопрос дальнейшего участия РФ в ДОН сейчас находится в процессе решения. По его словам, после выхода США из ДОН "пошли необратимые процессы". Он напомнил, что одним из важнейших условий участия России в договоре была возможность наблюдения за территорией Соединенных Штатов.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва потребует у стран - участниц Договора по открытому небу письменных гарантий, что они не будут передавать США информацию, полученную в ходе полетов над РФ. Кроме того, по его словам, Россия будет настаивать на юридическом подтверждении возможности совершать полеты над американскими объектами на их территории.

О договоре

По оценке МИД России, разработанный при активном участии Москвы Договор по открытому небу является важной мерой укрепления доверия и безопасности. Наряду с разработкой Договора об обычных вооруженных силах в Европе и Венским документом 1999 года вступление в силу ДОН практически завершило формирование режима укрепления доверия и транспарентности в области обычных вооружений на евроатлантическом пространстве. В практическом плане ДОН предоставляет право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с оговоренными в нем и согласованными квотами наблюдательных миссий. Он регламентирует проведение полетов, определяет механизм контроля соблюдения договора, содержит требования к самолету, ограничения по составу и техническим параметрам аппаратуры наблюдения.

Вашингтон на протяжении нескольких лет обвинял Москву в избирательном выполнении ДОН и нарушении ряда положений этого многостороннего соглашения. Россия также предъявляла США претензии, относившиеся к имплементации ДОН. В 2017 году Вашингтон объявил о введении определенных ограничений в отношении российских наблюдательных полетов над американской территорией в рамках ДОН, Москва вскоре после этого ответила зеркально. США вышли из ДОН 22 ноября при предыдущем президенте Дональде Трампе.

Переговоры с Лавровым

Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Лавров встретится с Линде 2 февраля. Главы внешнеполитических ведомств обсудят широкий круг вопросов деятельности ОБСЕ, а также ситуацию в сфере безопасности в регионе Балтийского моря и на севере Европы, сотрудничество в Арктике и актуальные темы двусторонних отношений.