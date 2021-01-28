Сенат Чехии предложил ЕС расширить антироссийские санкции

ПРАГА, 28 января. /ТАСС/. Сенат (верхняя палата парламента) Чехии принял в четверг постановление, в котором Евросоюзу предлагается расширить санкции против России. Об этом сообщила пресс-служба высшего законодательного органа.

"Призываем депутатов парламентов государств - членов ЕС добиваться совместных действий в рамках Евросоюза, включая принятие новых санкций в отношении представителей РФ", - привела пресс-служба цитату из документа.

В постановлении утверждается, что в России имеет место подавление гражданских прав и свобод.

За принятие документа проголосовали 42 из 43 присутствовавших на заседании сенаторов. Всего в верхней палате чешского парламента насчитывается 81 место.

Подавляющее большинство в Сенате принадлежит оппозиционным правительству правым партиям, которые, в частности, настаивают на лишении России возможности участвовать в готовящемся тендере на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы". В нижней палате парламента, где правые находятся в меньшинстве, оппозиции не удалось добиться принятия постановления с аналогичными требованиями к ЕС.