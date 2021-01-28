Берлин поддержал решение Гутерриша о выдвижении на второй срок в качестве генсека ООН

БЕРЛИН, 28 января. /ТАСС/. Правительство ФРГ приветствует решение Антониу Гутерриша выдвинуть свою кандидатуру на новый пятилетний срок в качестве генерального секретаря ООН. Об этом говорится в распространенном в четверг совместном заявлении канцлера Германии Ангелы Меркель и главы МИД Хайко Мааса.

"Мы приветствуем готовность Антониу Гутерриша снова заступить на пост генерального секретаря ООН", - отметили они. По мнению Меркель и Мааса, он "твердой рукой умело и дальновидно" руководил организацией в сложные времена.